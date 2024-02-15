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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар приступил к тренировкам после тяжёлой травмы

15 Февраля 2024 • 18:56 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:0
Аль-Раед Бурайда
отменен

«Аль-Хиляль» сообщил о том, что нападающий Неймар приступил к тренировкам после тяжёлой травмы.

Пока что футболист тренируется индивидуально.

Осенью прошлого года бразилец получил травму крестообразной связки колена и выбыл на долгий срок. 12 февраля стало известно, что Неймар вернулся в Саудовскую Аравию из Бразилии, где он проходил восстановление.

На счету Неймара в нынешнем сезоне один гол и три результативные передачи в пяти встречах. В «Аль-Хиляль» он перешёл летом 2023 года из французского «ПСЖ». Сумма трансфера составила 90 миллионов евро. Его соглашение действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд

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