«Аль-Хиляль» сообщил о том, что нападающий Неймар приступил к тренировкам после тяжёлой травмы.

Пока что футболист тренируется индивидуально.

Осенью прошлого года бразилец получил травму крестообразной связки колена и выбыл на долгий срок. 12 февраля стало известно, что Неймар вернулся в Саудовскую Аравию из Бразилии, где он проходил восстановление.

На счету Неймара в нынешнем сезоне один гол и три результативные передачи в пяти встречах. В «Аль-Хиляль» он перешёл летом 2023 года из французского «ПСЖ». Сумма трансфера составила 90 миллионов евро. Его соглашение действует до 2025 года.