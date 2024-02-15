​Эксперты оценили шансы Роналду выиграть чемпионат Саудовской Аравии

Чемпионат Саудовской Аравии возобновился после зимней паузы, и эксперты букмекерских контор оценили вероятность, с которой команда Криштиану Роналду станет чемпионом в текущем сезоне 2023/2024.

По мнению экспертов «Аль-Наср», за который выступает Криштиану, станет чемпионом в этом сезоне с вероятностью примерно в 11,2%. Фаворитом в гонке за титул является «Аль-Хиляль». Эксперты оценили вероятность победы этого клуба в чемпионате практически в 83,5%.

Напомним, что в текущем сезоне «Аль-Наср» в чемпионате страны уступил «Аль-Хилялю» со счётом 0:3 в 15-м туре.