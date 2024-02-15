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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Джорджина показала, что Роналду подарил ей на День влюблённых фото

15 Февраля 2024 • 15:12 Комментировать

Криштиану Роналду умеет баловать свою возлюбленную Джорджину Родригес. Благо, у звёздного португальца неплохо обстоят дела с финансами – он, на минуточку, является самым высокооплачиваемым спортсменом на планете Земля.

В День влюблённых Джорджина опубликовала в социальных сетях фотографию с подарками от Криштиану. Футболист не удивил оригинальностью в выборе цветов – он купил классические красные розы.

Также на фото можно увидеть подарочный пакет от ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Похоже, Роналду раскошелился на какое-то дорогое украшение. Распаковку Джорджина показывать не стала.

Роналду показал яркое фото с Джорджиной в купальнике


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Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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