Криштиану Роналду умеет баловать свою возлюбленную Джорджину Родригес. Благо, у звёздного португальца неплохо обстоят дела с финансами – он, на минуточку, является самым высокооплачиваемым спортсменом на планете Земля.

В День влюблённых Джорджина опубликовала в социальных сетях фотографию с подарками от Криштиану. Футболист не удивил оригинальностью в выборе цветов – он купил классические красные розы.

Также на фото можно увидеть подарочный пакет от ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Похоже, Роналду раскошелился на какое-то дорогое украшение. Распаковку Джорджина показывать не стала.

Роналду показал яркое фото с Джорджиной в купальнике