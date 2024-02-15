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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду забивает уже 23 года подряд

15 Февраля 2024 • 01:06 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счёт своим голам в 2024 году.

39-летний футболист поразил ворота соперников из «Аль-Фейхи», принеся своей команде минимальную победу в матче азиатской Лиги чемпионов. Для португальца этот гол стал первым в новом календарном году. Примечательно, что игрок забивает как минимум по разу уже на протяжении 23-х лет подряд – с 2002 по 2024 год.

Напомним, что матч против «Аль-Фейхи» стал для Криштиану Роналду 1000-м на клубном уровне. Ранее звёздный форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», мадридский «Реал» и лиссабонский «Спортинг».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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