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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым

13 Февраля 2024 • 19:18 Комментировать

На прошлой неделе «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» (0:2) и в итоге занял второе место на Кубке Эр-Рияда. Криштиану Роналду после той игры стал обсуждаемым – он накричал на фанатов из-за кричалок о Лионеле Месси, а также позволил себе подтереться клубным шарфом «Аль-Хиляля».

Теперь портал Goal обращает внимание на ещё одну интересную деталь. Уходя с поля, Роналду снял медаль за второе место на турнире и бросил её на трибуну. Ясно, что Криштиану не любит быть вторым – для него существует только первое место.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года, его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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