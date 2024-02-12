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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Хиляль» сообщил о возвращении Неймара

12 Февраля 2024 • 22:06 Комментировать

Нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся в Эр-Рияд. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

- С возвращением в Эр‑Рияд, наш бразильский фокусник, - говорится в сообщении «Аль-Хиляля».

Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с лета 2023 года, перейдя из «ПСЖ». Сумма трансфера составила 90 миллионов евро. Осенью Неймар получил травму и выбыл на долгий срок. На счету 31-летнего футболиста один гол и три результативные передачи в пяти матчах. Соглашение Неймара с «Аль-Хилялем» действует до 2025 года.

«Аль-Хиляль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовский Аравии, имея в своем активе 53 очка. Отрыв от идущего вторым «Аль-Насра» составляет семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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