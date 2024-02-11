​Роналду сделал новую публикацию в соцсетях

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду сделал очередную публикацию в социальных сетях. Она представляет собой фотографию с тренировки – на ней Роналду готовится нанести удар по мячу.

«Сосредоточен на предстоящей работе!» - так подписал фотографию Роналду.

Напомним, что в начале недели Криштиану Роналду отпраздновал день рождения – звёздному португальцу исполнилось 39 лет.

Ближайший матч «Аль-Наср» проведёт в среду, 14 февраля, - против команды «Аль-Фейха» в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

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