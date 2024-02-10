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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Криштиану в шоке: Девушка Роналду не попала в пустые ворота

10 Февраля 2024 • 20:07 Комментировать

Криштиану Роналду есть над чем поработать. Джорджина Родригес, его возлюбленная, опубликовала в социальных сетях видео, на котором она наносит удар по мини-футбольным воротам примерно с пяти метров. Происходило это где-то в развлекательной зоне. Ворота были пустыми, но Джорджина пробила в перекладину.

Непопадание по рамке ворот нисколько не расстроило девушку – она лишь начала смеяться. А вот Криштиану Роналду, будучи максималистом, мог бы быть шокирован таким ударом – теперь он может устроить Джорджине серию серьёзных тренировок. Для начала Роналду может научить Джорджину правильно бить по мячу, ведь бить с носка с такой близкой дистанции – не лучшая идея.

Роналду показал яркое фото с Джорджиной в купальнике

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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