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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Сын Роналду выиграл трофей с «Аль-Насром»

10 Февраля 2024 • 12:29 Комментировать

Сын Криштиану Роналду выиграл чемпионат Саудовской Аравии U13 за юниорскую команду «Аль-Насра». Коллектив, за который выступает Роналду-младший, гарантировал себе титул за три тура до завершения сезона.

«Поздравляем наших юных звезд. Впереди у нас светлое будущее», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что Роналду-старший перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Он заключил трудовое соглашение до 2025 года.

В текущем сезоне 39-летний Криштиану сыграл 24 поединка, в которых отметился 23 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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