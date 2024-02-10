Сын Роналду выиграл трофей с «Аль-Насром»

Сын Криштиану Роналду выиграл чемпионат Саудовской Аравии U13 за юниорскую команду «Аль-Насра». Коллектив, за который выступает Роналду-младший, гарантировал себе титул за три тура до завершения сезона.

«Поздравляем наших юных звезд. Впереди у нас светлое будущее», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что Роналду-старший перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Он заключил трудовое соглашение до 2025 года.

В текущем сезоне 39-летний Криштиану сыграл 24 поединка, в которых отметился 23 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

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