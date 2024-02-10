Бензема раскрыл одну из своих задач в Саудовской Аравии

Звездный форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал о своих амбициях в чемпионате Саудовской Аравии.

«Моя карьера в Саудовской Аравии – это новый вызов, который мне нравится. Это новый долгосрочный проект на Ближнем Востоке. Я здесь не только в качестве футболиста, но и амбассадора. Я здесь для того, чтобы привлекать других игроков из Европы. Наша общая цель – поднять этот чемпионат до уровня лучших европейских лиг», - передает слова французского нападающего GQ Middle East.

Бензема пополнил ряды «Аль-Иттихада» летом 2023 года. Форвард подписал трудовое соглашение на три года.