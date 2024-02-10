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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема ответил на вопрос о завершении карьеры

10 Февраля 2024 • 00:19 Комментировать

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поделился мыслями о своём будущем.

36-летний француз мог вернуться в Европу спустя всего полгода после перехода из мадридского «Реала», однако остался в Саудовской Аравии, несмотря проблемы с адаптацией в клубе, о которых регулярно пишут в прессе.

«Время покажет, что будет дальше, – высказывается Бензема в интервью GQ Sports. – Но именно я буду решать, когда завершится моя карьера», – заявил звёздный форвард.

В активе Карима Бензема девять забитых мячей и пять результативных пасов в 15 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии. Контракт бывшего игрока сборной Франции с «Аль-Иттихадом» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда
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