Бензема ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поделился мыслями о своём будущем.

36-летний француз мог вернуться в Европу спустя всего полгода после перехода из мадридского «Реала», однако остался в Саудовской Аравии, несмотря проблемы с адаптацией в клубе, о которых регулярно пишут в прессе.

«Время покажет, что будет дальше, – высказывается Бензема в интервью GQ Sports. – Но именно я буду решать, когда завершится моя карьера», – заявил звёздный форвард.

В активе Карима Бензема девять забитых мячей и пять результативных пасов в 15 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии. Контракт бывшего игрока сборной Франции с «Аль-Иттихадом» рассчитан до середины 2026 года.