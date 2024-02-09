Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился неуважительным поступком после товарищеского матча против «Аль-Хиляля».

Когда 39-летний португалец покидал поле, фанаты соперников бросили в него клубный шарф. Звездный футболист поднял его, а затем засунул в трусы и подтерся. После этого Криштиану швырнул шарф в сторону болельщиков.

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Напомним, что контрольная встреча завершилась поражением «Аль-Насра» со счетом 0:2.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 25 поединков во всех турнирах, записав себе в актив 24 забитых мяча и 11 результативных передач.

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