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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам

09 Февраля 2024 • 09:59 Комментировать

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился неуважительным поступком после товарищеского матча против «Аль-Хиляля».

Когда 39-летний португалец покидал поле, фанаты соперников бросили в него клубный шарф. Звездный футболист поднял его, а затем засунул в трусы и подтерся. После этого Криштиану швырнул шарф в сторону болельщиков.

Смотрите видео в нашем телеграм-канале.

Напомним, что контрольная встреча завершилась поражением «Аль-Насра» со счетом 0:2.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 25 поединков во всех турнирах, записав себе в актив 24 забитых мяча и 11 результативных передач.

Роналду накричал на фанатов из-за Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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