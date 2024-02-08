Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля»

В товарищеском матче «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в стартовом составе сыграл против «Аль-Хиляля».

За неделю до возобновления чемпионата Саудовской Аравии состоялся большой товарищеский матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Это две лучшие на данный момент команды саудовской лиги. «Аль-Хиляль» лидирует в таблице Про-лиги с отрывом в семь очков. «Аль-Наср», в свою очередь, опережает третью строчку на шесть баллов.

1 декабря прошлого года «Аль-Хиляль» встречался с «Аль-Насром» непосредственно в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Там Криштиану Роналду и компания ничего не смогли поделать со своими соперниками. Команда Жорже Жезуша одержала тогда крупную победу, забив два мяча в самой концовке.

В начале 2024 года (скорее всё-таки в конце 2023-го) в аравийском чемпионате наступил полуторамесячный перерыв, синхронизированный с Кубком Азии. Но товарищеские матчи клубы из Про-лиги проводят. В частности, и «Аль-Хиляль», и «Аль-Наср» повстречались в январе с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

Выиграли у «цапель» и те, и те. «Аль-Хиляль» вырвал победу 4:3 голом Малкома в концовке весёлого матча. Месси там забил с пенальти. А «Аль-Наср» разгромил «Интер Майами» со счётом 6:0. Роналду вообще не сыграл в той встрече из-за травмы бедра, тогда как Месси символически появился на поле на последние минуты.

5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 39 лет, и в отчётном матче он впервые сыграл в таком возрасте. Но в основное время первого тайма «рыцари Неджда» ничем не запомнились в атакующих действиях. Значит, похоже, слишком разный уровень у команд. Тем более-то «Аль-Наср» свои два гола до перерыва спокойно в чужие ворота положил.

Счёт был открыт на исходе трети часа игры. Абдулхамид прострелил с правой стороны, а Сергей Милинкович-Савич продемонстрировал, как бильярдно поражать левый угол (1:0). Вскоре мог отличиться Малком, но там Наджар удачно защитил свои ворота. Тем не менее второе взятие ворот «Аль-Насра» было уже близко.

На тридцатой минуте Салем Аль-Давсари получил проникающий пас от Малкома и исполнил шикарный парашют за спину Наджара (2:0). Гол Малкома после прострела был отменён из-за офсайда адресанта Митровича. Ну а Роналду упустил две возможности в компенсированное к первому тайму время.

Те два момента были объединённые. То есть первоначальный удар и добивание. Брозович закинул мяч для Криштиану на правом полуфланге. Роналду сначала попал в Буну, а на добивании в касание отправил сферу левее створа. И ещё чуть позже аль-Давсари не использовал свой шанс, в ближнем бою не переиграв вратаря «Аль-Насра».

Во втором тайме команда Роналду смотрелась уже поинтересней. Имела она моменты. В частности, на 59-й минуте через себя пробивал Отавио после первоначального удара Мане – выше створа полетел мяч. Вскоре Брозович подал угловой слева, и аль-Амри попытался пробить головой, однако получилось неудачно.

Роналду с Брозовичем ещё кое-где не удалось сделать удачное завершение. Митрович в контратаке пробил выше створа ворот Наджара. Талиска со штрафного закрутил мяч выше левой девятки. «Аль-Хиляль» после перерыва играл от обороны и сохранил разницу в два мяча. Следующий матч «Аль-Наср» проведёт 14 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК против «Аль-Фейхи» (там двухматчевое противостояние).

Кирилл Иванцов