​Тренер «Аль-Хиляля»: «Надеюсь, Роналду сыграет против нас»

В четверг вечером «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» сойдутся лицом к лицу на товарищеском турнире. Рулевой «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш надеется на то, что звёздный Криштиану Роналду восстановится и сыграет за «Аль-Наср».

«Роналду? Было бы хорошо, если бы он уже оправился от травмы. Это будет зрелищная игра, а он является одним из лучших игроков в мире. Надеюсь, он сыграет против нас. Это будет хорошая подготовительная игра, что нам и нужно», - сказал Жезуш журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду не сыграл за «Аль-Наср» в матче против «Интер Майами».

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