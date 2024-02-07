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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду позагорал на солнце фото

07 Февраля 2024 • 19:34 Комментировать

Криштиану Роналду в понедельник исполнилось 39 лет, но звёздный форвард не слишком долго праздновал. Португалец продолжает регулярно тренироваться, поддерживая себя в идеальной физической форме.

В среду Роналду опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он загорает на солнце.

«Нет ничего лучше, чем немного солнечного света после тренировки», - так подписал фотографию футболист «Аль-Насра».

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала прошлого года. Действующий контракт связывает португальца с саудовским клубом до завершения сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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