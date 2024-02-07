Криштиану Роналду в понедельник исполнилось 39 лет, но звёздный форвард не слишком долго праздновал. Португалец продолжает регулярно тренироваться, поддерживая себя в идеальной физической форме.
В среду Роналду опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он загорает на солнце.
«Нет ничего лучше, чем немного солнечного света после тренировки», - так подписал фотографию футболист «Аль-Насра».
Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала прошлого года. Действующий контракт связывает португальца с саудовским клубом до завершения сезона 2024/2025.
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