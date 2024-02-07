​Злой Бензема ушёл с тренировки «Аль-Иттихада»

Казалось бы, ситуация с Каримом Бензема решилась – на днях француз возобновил тренировки с «Аль-Иттихадом» после отстранения. Но нет. Как сообщает Marca, в понедельник главный тренер команды Марсело Гальярдо призвал Бензема тренироваться самостоятельно. 36-летний француз отказался этого делать – он разозлился и ушёл с тренировки.

Во вторник Бензема тренировался в спортзале с травмированными игроками. Опытный нападающий пропустит ближайший матч «Аль-Иттихада» против «Аль-Таи».

Отмечается, что отношения Бензема и Гальярдо так и не наладились - тренер ждёт от игрока извинений и соблюдения командных правил.

Ранее ходили слухи о том, что Карим Бензема может покинуть «Аль-Иттихад» в зимнее трансферное окно.