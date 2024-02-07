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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар - о дне рождения: «Я улыбался и плакал»

07 Февраля 2024 • 11:01 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар, который в настоящий момент является игроком саудовского «Аль-Хиляля», высказался о своем дне рождения. В понедельник, 5 февраля, звездному футболисту исполнилось 32 года.

«Я улыбался и плакал одновременно. Это был очень радостный день для меня. Было невероятно отметить мой праздник в компании самых близких людей», - оставил сообщение бразилец в социальных сетях.

Напомним, что Неймар перебрался в чемпионат Саудовской Аравии летом прошлого года. «Аль-Хиляль» приобрел игрока у французского «ПСЖ» за 50 миллионов евро. В настоящий момент бразилец находится вне игры из-за травмы крестов.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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