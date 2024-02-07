В понедельник, 5 февраля, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметил день рождения. Португальскому футболисту исполнилось 39 лет.

Опытный бомбардир посредством своих социальных сетей разместил фотографию с празднования дня рождения. Криштиану отметил личный праздник в компании жены Джорджины Родригес и своих детей.

«Рад провести день рождения со своей семьей. Спасибо всем за поздравления», - гласит сообщение 39-летнего нападающего.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 18 поединках чемпионата Саудовской Аравии. На счету португальца 20 забитых мячей и девять результативных передач.

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