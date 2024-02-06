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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду порадовал фанатов хорошей новостью

06 Февраля 2024 • 19:15 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду порадовал фанатов хорошей новостью. Очевидно, что звёздный португалец полностью восстановился после повреждения.

«Снова в строю!» - так подписал Роналду фотографию, которую разместил в социальных сетях.

Напомним, что ранее из-за проблем Роналду со здоровьем «Аль-Наср» отменил несколько товарищеских матчей в Китае. Кроме того, Криштиану пропустил матч против «Интер Майами» - команды встречались на турнире в Саудовской Аравии. Даже без звёздного португальца «Аль-Наср» крупно победил – 6:0.

В понедельник Криштиану Роналду отпраздновал свой 39-й день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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