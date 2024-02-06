«Аль-Иттихад» отменил наказание Бензема

Звездный центрфорвард Карим Бензема, выступающий за «Аль-Иттихад», возобновил тренировочные занятия с саудовской командой. Опытный нападающий около месяца не занимался с одноклубниками из-за отстранения.

Главный тренер команды Марсело Гальярдо остался недоволен тем, что француз не прибыл на базу клуба, откуда вся делегация отправилась на тренировочные сборы. После этого конфликта поползли слухи о возможном переходе Карима в другой клуб.

В нынешнем сезоне 36-летний нападающий поучаствовал в 20 поединках за «Аль-Иттихад», в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.