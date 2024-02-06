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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Иттихад» отменил наказание Бензема

06 Февраля 2024 • 09:32 Комментировать

Звездный центрфорвард Карим Бензема, выступающий за «Аль-Иттихад», возобновил тренировочные занятия с саудовской командой. Опытный нападающий около месяца не занимался с одноклубниками из-за отстранения.

Главный тренер команды Марсело Гальярдо остался недоволен тем, что француз не прибыл на базу клуба, откуда вся делегация отправилась на тренировочные сборы. После этого конфликта поползли слухи о возможном переходе Карима в другой клуб.

В нынешнем сезоне 36-летний нападающий поучаствовал в 20 поединках за «Аль-Иттихад», в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда
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