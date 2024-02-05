Моуринью поздравил Роналду с днём рождения

Бывший главный тренер «Челси», «Реала», «Ромы» и других команд Жозе Моуринью поздравил форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду с днём рождения.

Звёздному португальскому футболисту 5 февраля исполнилось 39 лет. Моуринью в социальной сети опубликовал несколько совместных фото с Криштиану по работе в «Реале» и подписал пост: «С днём рождения».

Оба португальца совместно работали в «Реале» с 2010 по 2013 год. За это время они выигрывали чемпионат Испании в сезоне-2011/12, Кубок страны в сезоне-2010/11, и Суперкубок Испании в 2012 году.

В настоящее время Моуринью находится без работы, а Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

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