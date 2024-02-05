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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар празднует день рождения в один день с Роналду

05 Февраля 2024 • 13:48 Комментировать

Звезда бразильского футбола Неймар сегодня, 5 февраля, отмечает день рождения. Нападающему саудовского «Аль-Хиляля» исполнилось 32 года.

Неймар является воспитанником бразильского «Сантоса». В Европу он переехал в 2013 году, подписав контракт с каталонской «Барселоной». После четырех лет в Испании бразилец перешел в «ПСЖ». За французский гранд форвард выступал с 2017 по 2023 год. Минувшим летом Неймар отправился в Саудовскую Аравию.

В настоящий момент нападающий находится в лазарете из-за травмы колена. Он выбыл из строя до конца текущего сезона.

Легендарному Роналду исполнилось 39 лет

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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