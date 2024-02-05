Легендарному Роналду исполнилось 39 лет

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отмечает день рождения. Сегодня, 5 февраля, звездному футболисту исполнилось 39 лет.

Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В своей профессиональной карьере он также поиграл за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В настоящий момент Криштиану является футболистом саудовского «Аль-Насра».

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии форвард провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 20 забитых мячей и девять голевых передач. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

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