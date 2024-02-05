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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Легендарному Роналду исполнилось 39 лет

05 Февраля 2024 • 09:03 Комментировать (1)

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отмечает день рождения. Сегодня, 5 февраля, звездному футболисту исполнилось 39 лет.

Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В своей профессиональной карьере он также поиграл за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В настоящий момент Криштиану является футболистом саудовского «Аль-Насра».

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии форвард провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 20 забитых мячей и девять голевых передач. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
05 Февраля 2024 в 09:11
ай.. малаца.. наши поздравки Великаму хфуцбалисту! па-другому и не скажешь.. )))
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