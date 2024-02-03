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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Просто закончи с футболом»: реакция болельщиков на участие Неймара в турнире по покеру фото

03 Февраля 2024 • 10:51 Комментировать

Нападающий «Аль-Хиляль» Неймар опубликовал фотографии в социальных сетях, где футболист участвует в турнире по покеру.

Игрок сборной Бразилии, который сейчас не играет из-за тяжёлой травмы, поделился фото с телефоном, а затем с картами в руках. Болельщики этот пост явно не оценили.

«Когда ты наконец-то вернёшься играть за «Аль-Хиляль»? -  @HONABHBH

«Он играет на миллионы долларов, пока нам ним тут насмехаются», - @yanit3dfanat1c

«Просто закончи с футболом», - @BenopaOnyx1

«Сосредоточься на футболе, брат», - @MartinFalse9

Неймар ранее получил травму связок колена и находится без футбола несколько месяцев. В текущем сезоне бразилец провёл за «Аль-Хиляль» всего лишь три матча, а перебрался на Ближний Восток Неймар летом 2023 года.

Неймар ответил хейтерам по поводу своего лишнего веса

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Неймар Саудовская Аравия Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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