Нападающий «Аль-Хиляль» Неймар опубликовал фотографии в социальных сетях, где футболист участвует в турнире по покеру.

Игрок сборной Бразилии, который сейчас не играет из-за тяжёлой травмы, поделился фото с телефоном, а затем с картами в руках. Болельщики этот пост явно не оценили.

«Когда ты наконец-то вернёшься играть за «Аль-Хиляль»? - @HONABHBH

«Он играет на миллионы долларов, пока нам ним тут насмехаются», - @yanit3dfanat1c

«Просто закончи с футболом», - @BenopaOnyx1

«Сосредоточься на футболе, брат», - @MartinFalse9

Неймар ранее получил травму связок колена и находится без футбола несколько месяцев. В текущем сезоне бразилец провёл за «Аль-Хиляль» всего лишь три матча, а перебрался на Ближний Восток Неймар летом 2023 года.