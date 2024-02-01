Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом

«Интер Майами» и «Аль-Наср» провели товарищеский матч. Контрольная игра состоялась 1 февраля в Эр-Рияде.

Афиша Месси против Роналду давно была оглашена, но в дело вмешалась травма Криштиану, ранее отменившая турне по Китаю. Из-за этого повреждения «Аль-Наср» не играл больше месяца – последний матч датирован 30 декабря прошлого года. «Интер Майами» напротив играл совсем недавно. В понедельник уступили «Аль-Хиляля», хотя Месси, Суарес, Альба и Бускетс были на поле с первых минут.

Все кроме Месси вышли и на матч против «Аль-Насра», а вот Криштиану Роналду отсутствовал – он только приступает к тренировкам в общей группе. Но и без португальца саудовскому клубу удался такой старт матча, что трибуны взревели. Хронология такая. На четвёртой минуте Брозович проталкивает мяч в штрафную площадь, Отавио легко прокидывает Кривцова и бьёт в «девятку» - 1:0.

Идёт десятая минута, гости ошибаются при розыгрыше от своих ворот, опять же Брозович совершает важное действие – перехват. Доставляет мяч Отавио, тот пяткой адресует на фланг, откуда Аль-Аливу простреливает вдоль ворот, а Талиска уже без проблем замыкает – 2:0. Проходит две минуты и на своей половине поля получает по ногам Отавио. А Лапорт с этого стандарта исполняет шикарный по замыслу и точности удар, посылая мяч за спину Коллендеру. 3:0 на 12-й минует! Ещё и с голом со своей половины поля.

Такой ушат холодной воды просто «ослепил» гостей. За первый тайм, к которому арбитр добавил восемь минут, они лишь с трудом придумали один момент, и то Оспина в ближнем углу парировал удар Луиса Суарес. Просто катастрофой для «Интера Майами» стал первый тайм без Месси. Лео сразу после перерыва не появился, зато появились новые проблемы и цифры на табло.

Коллендер полетел как на пожар и снёс Марана в своей штрафной площади, а Талиска реализовал пенальти точным ударом в угол. Голкипер полетел туда же, но достать не сумел – 4:0. «Интер Майами» после этого чуть включился и дважды бил из отличной позиции. Метров 13 и прямо по центру: сначала Суарес с передачи Руиса, а потом и Кампана с отскока. Вот только оба раза мяч просвистел над перекладиной. А вот «Аль-Наср» не прощал. Сразу после активного отрезка гостей был забит и пятый гол.

Брозович навесил от угла поля, Лапорт головой скинул мяч вдоль ворот, а Маран тоже головой и по замысловатой траектории перекинул голкипера – 5:0. После пятого гола ушли с поля ещё и Суарес с Альбой, а саудовцы разошлись вовсю. Талиска после передачи из глубины вышел на рандеву с голкипером и чётко пробил в угол – 6:0. Сначала свистнул арбитр, но на повторе увидели, что офсайда не было, и мяч засчитали. Счёт стал совсем уж неприличным.

Форменный разгром и унижение потерпел «Интер Майами», Мартино выпустил Месси за 13 минут (с компенсированными) до конца матча, но этот ход ничего не изменил. «Аль-Наср» же без Криштиану Роналду справился отлично – на пять с плюсом голов.