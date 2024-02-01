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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом

01 Февраля 2024 • 23:07 Комментировать (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
6:0
Интер Майами
окончен

«Интер Майами» и «Аль-Наср» провели товарищеский матч. Контрольная игра состоялась 1 февраля в Эр-Рияде.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд6:0Интер Майами
(1:0) Отавио Эдмилсон3'  
(2:0) Талиска Андерсон10'  
(3:0) Лапорт Эмерик12'  
(4:0) Талиска Андерсон51'  
(5:0) Маран Мохаммад68'  
(6:0) Талиска Андерсон73'  
Оспина Давид 32' (Валид Абдулла ( 32') Аль-Амри Абдулела 60' (Аль-Хассан Али ( 60') Теллес Алекс 80' (Аль-Немер Мешари ( 80') Лапорт Эмерик 81' (Сахлули Мухаммад ( 81') Бушаль НавафАль-Сулейхим Абдулмаджид 60' (Аль-Фатил Мохаммед II ( 60') Отавио ЭдмилсонАль-Алива АбдулазизБрозович МарселоТалиска АндерсонМаран Мохаммад 80' (Кассем Мохаммед ( 80')
Запасные: Касем МохаммедАль-Ганнам ХалидАль-Тамбакти Хассан
Коллендер ДрейкАльба Жорди 69' (Йедлин Деандре ( 69') Аллен НоаАвилес ТомасКривцов СергейБускетс СерхиоГрегореГрессель ЮлианРуис Давид 84' (Сандерленд Лоусон ( 84') Кампана Леонардо 83' (Месси Лионель ( 83') Суарес Луис 70' (Тейлор Роберт ( 70')
Запасные: Боргелин ШанидерСэйлор РайанДос Сантос Карлос ЖоакимХолл ТайрисБотрайт ИсраэльБрайт ЯнникДженсен Кристофер
01 февраля. Стадион "Kingdom Arena".

 

Афиша Месси против Роналду давно была оглашена, но в дело вмешалась травма Криштиану, ранее отменившая турне по Китаю. Из-за этого повреждения «Аль-Наср» не играл больше месяца – последний матч датирован 30 декабря прошлого года. «Интер Майами» напротив играл совсем недавно. В понедельник уступили «Аль-Хиляля», хотя Месси, Суарес, Альба и Бускетс были на поле с первых минут.

Все кроме Месси вышли и на матч против «Аль-Насра», а вот Криштиану Роналду отсутствовал – он только приступает к тренировкам в общей группе. Но и без португальца саудовскому клубу удался такой старт матча, что трибуны взревели. Хронология такая. На четвёртой минуте Брозович проталкивает мяч в штрафную площадь, Отавио легко прокидывает Кривцова и бьёт в «девятку» - 1:0.

Идёт десятая минута, гости ошибаются при розыгрыше от своих ворот, опять же Брозович совершает важное действие – перехват. Доставляет мяч Отавио, тот пяткой адресует на фланг, откуда Аль-Аливу простреливает вдоль ворот, а Талиска уже без проблем замыкает – 2:0. Проходит две минуты и на своей половине поля получает по ногам Отавио. А Лапорт с этого стандарта исполняет шикарный по замыслу и точности удар, посылая мяч за спину Коллендеру. 3:0 на 12-й минует! Ещё и с голом со своей половины поля.

Такой ушат холодной воды просто «ослепил» гостей. За первый тайм, к которому арбитр добавил восемь минут, они лишь с трудом придумали один момент, и то Оспина в ближнем углу парировал удар Луиса Суарес. Просто катастрофой для «Интера Майами» стал первый тайм без Месси. Лео сразу после перерыва не появился, зато появились новые проблемы и цифры на табло.

Коллендер полетел как на пожар и снёс Марана в своей штрафной площади, а Талиска реализовал пенальти точным ударом в угол. Голкипер полетел туда же, но достать не сумел – 4:0. «Интер Майами» после этого чуть включился и дважды бил из отличной позиции. Метров 13 и прямо по центру: сначала Суарес с передачи Руиса, а потом и Кампана с отскока. Вот только оба раза мяч просвистел над перекладиной. А вот «Аль-Наср» не прощал. Сразу после активного отрезка гостей был забит и пятый гол.

Брозович навесил от угла поля, Лапорт головой скинул мяч вдоль ворот, а Маран тоже головой и по замысловатой траектории перекинул голкипера – 5:0. После пятого гола ушли с поля ещё и Суарес с Альбой, а саудовцы разошлись вовсю. Талиска после передачи из глубины вышел на рандеву с голкипером и чётко пробил в угол – 6:0. Сначала свистнул арбитр, но на повторе увидели, что офсайда не было, и мяч засчитали. Счёт стал совсем уж неприличным.

Форменный разгром и унижение потерпел «Интер Майами», Мартино выпустил Месси за 13 минут (с компенсированными) до конца матча, но этот ход ничего не изменил. «Аль-Наср» же без Криштиану Роналду справился отлично – на пять с плюсом голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд

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Комментарии (4) Все комментарии
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CELTIC FROST
01 Февраля 2024 в 23:33
СтыдОба. болтопинатели...
TEREX
01 Февраля 2024 в 23:27
а ха ха ха..)) меся паедит в маями с подливой ф штанах от аль насра..))
SpsGod
01 Февраля 2024 в 23:25
Думал вот это матч будет!
В итоге орги просто набрили наивных фанатов. Похоже Месси заставили выйти для приличия на 15 мин., так можно было и Роналду дать побегать. Еще такой пафос устроили, позорище.

Думаю сложность СА лиги по отношению к Европе имеет кэф 0,6-0,7, а МЛС 0,4-0,5. Чувствуется, что МЛС лига фермеров.
intermerdano
01 Февраля 2024 в 23:17
Бургер лига сосёт =)
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