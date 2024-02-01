​«Аль-Наср» потерял вратаря Оспину

В первый вечер февраля «Аль-Наср» встречается с «Интер Майами» на турнире в Саудовской Аравии. Местная команда быстро забила три гола и уверенно ведёт в счёте. Ложкой дёгтя в бочке мёда для «Аль-Насра» в первом тайме стала травма, которую получил вратарь Давид Оспина. Футболист врезался в штангу и не смог продолжать игру. На футбольное поле в срочном порядке вышел Абдулла Валид.

Насколько серьёзным является повреждение Оспины, станет известно позже.

Следить за игрой между «Аль-Насром» и «Интер Майами» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.