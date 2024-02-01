Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Лапорт забил «Интер Майами» со своей половины поля

01 Февраля 2024 • 21:53 Комментировать

В четверг вечером на турнире в Саудовской Аравии играют «Аль-Наср» и «Интер Майами». Уже к завершению 12-й минуты саудовская команда организовала три безответных гола. Автором одного из голов стал защитник Эмерик Лапорт, который ранее выступал за «Манчестер Сити». Со штрафного со своей половины поля Лапорт послал мяч за шиворот голкиперу, воспользовавшись тем, что он далековато вышел из ворот.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Аль-Наср» - «Интер Майами» можно в текстовой трансляции. Криштиану Роналду отсутствует в заявке саудовцев, а Лионель Месси числится в запасе команды МЛС.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эмерик Лапорт Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить ​Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
21:58 · Саудовская Аравия
​«Аль-Наср» потерял вратаря Оспину
21:53 · Саудовская Аравия
​Лапорт забил «Интер Майами» со своей половины поля
21:24 · США. МЛС
​Команда Роналду ошарашила команду Месси тремя голами к 12-й минуте
20:36 · США. МЛС
​Шоу не будет: Месси и Роналду нет в заявках «Интер Майами» и «Аль-Насра» 1
20:10 · Товарищеские матчи
Роналду нет даже на скамейке: «Аль-Наср» опубликовал состав на матч с «Интер Майами» официально
19:53 · США. МЛС
​Месси может пропустить матч против команды Роналду – известна причина
19:41 · Саудовская Аравия
​Пляжник из сборной Португалии рассказал о встрече с Роналду
18:49 · Саудовская Аравия
​Бензема обсуждает своё будущее
18:18 · Италия. Серия А
Манчини рискует потерять работу
17:49 · США. МЛС
Роналду не появился на постере «Аль-Насра» к игре с «Интером Майами»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Кассьерры: «Предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба» действительно есть»
08:41 · США. МЛС
Роналду сыграет против Месси
31 Января
18:03 · Саудовская Аравия
Оспина продолжит выступать за «Аль-Наср» официально
09:17 · Саудовская Аравия
Экс-игрок ЦСКА Витиньо перешёл в клуб Ракитича официально
09:00 · Саудовская Аравия
Ракитич подписал контракт с новым клубом официально
Все новости