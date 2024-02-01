​Лапорт забил «Интер Майами» со своей половины поля

В четверг вечером на турнире в Саудовской Аравии играют «Аль-Наср» и «Интер Майами». Уже к завершению 12-й минуты саудовская команда организовала три безответных гола. Автором одного из голов стал защитник Эмерик Лапорт, который ранее выступал за «Манчестер Сити». Со штрафного со своей половины поля Лапорт послал мяч за шиворот голкиперу, воспользовавшись тем, что он далековато вышел из ворот.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Аль-Наср» - «Интер Майами» можно в текстовой трансляции. Криштиану Роналду отсутствует в заявке саудовцев, а Лионель Месси числится в запасе команды МЛС.