​Пляжник из сборной Португалии рассказал о встрече с Роналду

Футболист сборной Португалии по пляжному футболу Джоржан Сантос рассказал о встрече с Криштиану Роналду.

«Я не мог поверить, что оказался рядом с ним. Это было невероятно. Я сразу попросил его сделать фото, чтобы не упустить возможность. Он обнял меня. Это были искренние объятия. В тот момент я понял, что он человек, потому что сомневался, что он родился на нашей планете.

Роналду – один из величайших спортсменов в истории. Он является большим источником вдохновения и хорошим человеком», - сказал Сантос официальному сайту ФИФА.

Добавим, что летом Криштиану Роналду выступит со сборной Португалии на Евро-2024.

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