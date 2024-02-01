​Бензема обсуждает своё будущее

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема на этой неделе проводит переговоры с руководителями клуба. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, 36-летний француз обсуждает своё будущее на лето после неспокойного января. Слухи, как мы хорошо помним, связывали Бензема с возвращением в Европу.

Отмечается, что «Аль-Иттихад» хочет сохранить Бензема в составе ещё и на следующий сезон. Более того, форвард не подавал официального запроса на смену клуба, хотя такая информация появлялась в прессе ранее.

В 20 матчах за «Аль-Иттихад» Карим Бензема забил 12 голов.

Раскрыто будущее Бензема