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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Бензема обсуждает своё будущее

01 Февраля 2024 • 18:49 Комментировать

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема на этой неделе проводит переговоры с руководителями клуба. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, 36-летний француз обсуждает своё будущее на лето после неспокойного января. Слухи, как мы хорошо помним, связывали Бензема с возвращением в Европу.

Отмечается, что «Аль-Иттихад» хочет сохранить Бензема в составе ещё и на следующий сезон. Более того, форвард не подавал официального запроса на смену клуба, хотя такая информация появлялась в прессе ранее.

В 20 матчах за «Аль-Иттихад» Карим Бензема забил 12 голов.

Раскрыто будущее Бензема

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда
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