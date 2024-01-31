35-летний колумбийский голкипер Давид Оспина останется одноклубником Криштиану Роналду в саудовском «Аль-Насре».

«С возвращением, Давид!», - гласит один из последних постов «Аль-Насра» в соцсетях.

За «Аль-Наср» знаменитый колумбиец в последний раз играл в январе прошлого года, а после получил травму. Ходили слухи о том, что Оспина может перейти в другой клуб, никто его дальнейшее нахождение в «Аль-Насре» не подтверждал официально.

Контракт Оспины со своим клубом действует до завершения текущего футбольного сезона. Следующим летом ему исполнится 36 лет.