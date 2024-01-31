Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Оспина продолжит выступать за «Аль-Наср» официально

31 Января 2024 • 18:03 Комментировать

35-летний колумбийский голкипер Давид Оспина останется одноклубником Криштиану Роналду в саудовском «Аль-Насре».

«С возвращением, Давид!», - гласит один из последних постов «Аль-Насра» в соцсетях.

За «Аль-Наср» знаменитый колумбиец в последний раз играл в январе прошлого года, а после получил травму. Ходили слухи о том, что Оспина может перейти в другой клуб, никто его дальнейшее нахождение в «Аль-Насре» не подтверждал официально.

Контракт Оспины со своим клубом действует до завершения текущего футбольного сезона. Следующим летом ему исполнится 36 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Давид Оспина Аль-Наср Эр-Рияд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром» Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории
Спортивные новости
Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
18:19 · США. МЛС
​Роналду и Месси не пересекутся – тренер подтвердил
18:03 · Саудовская Аравия
Оспина продолжит выступать за «Аль-Наср» официально
09:17 · Саудовская Аравия
Экс-игрок ЦСКА Витиньо перешёл в клуб Ракитича официально
09:00 · Саудовская Аравия
Ракитич подписал контракт с новым клубом официально
30 Января
23:51 · Кубок Азии
У Роналду появился австралийский одноклубник официально
22:40 · Саудовская Аравия
​Раскрыто будущее Бензема
22:36 · Саудовская Аравия
​Роналду похвастался красивым телом фото
21:00 · Бразилия
Неймар ответил хейтерам по поводу своего лишнего веса 2 видео
17:45 · Саудовская Аравия
Пирожков: «Я думаю, что очень логично увидеть Моуринью в Саудовской Аравии»
14:34 · Испания. Ла Лига
«Севилья» объявила об уходе Ракитича — хорват продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально
12:19 · Саудовская Аравия
Бензема выбирает между двумя клубами
29 Января
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Шабаб» отказался от Альмирона ради Ракитича
21:39 · Италия. Серия А
«Милан» планирует подписать защитника сборной Турции
20:08 · Англия. Премьер-лига
Агент Антони: «Он сосредоточен на том, чтобы быть полезным «Манчестер Юнайтед»
19:53 · Саудовская Аравия
Радченко считает, что «Зенит» может отпустить Кассьерру в «Аль-Иттихад» при хорошем предложении
Все новости