Бразильский форвард Витиньо, поигравший в чемпионате России за московский ЦСКА, сменил клубную прописку. 30-летний нападающий перешел из «Аль-Иттифака» в «Аль-Шабаб». Об этом отрапортовала пресс-служба клуба.

Витиньо будет выступать за новую команду на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона. Ранее ряды «Аль-Шабаба» пополнил известный хорватский полузащитник Иван Ракитич.

Витиньо защищал цвета ЦСКА с 2013 по 2018 год. В составе «армейского» коллектива нападающий два раза становился обладателем суперкубка страны.

В текущем сезоне бразилец провел четыре матча, в которых забил два мяча и отдал ассист.