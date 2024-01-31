Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и «Севильи» Иван Ракитич продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Новым местом работы опытного хорватского хавбека стал «Аль-Шабаб».

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны подписали трудовое соглашение. За новую команду Ракитич будет выступать по 30-м игровым номером.

В нынешнем сезоне Иван принял участие в 27 поединках, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами партнерам по команде. «Аль-Шабаб» по итогам первой половины сезона чемпионата Саудовской Аравии занимает 11-е место в таблице.