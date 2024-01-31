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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Ракитич подписал контракт с новым клубом официально

31 Января 2024 • 09:00 Комментировать

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и «Севильи» Иван Ракитич продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Новым местом работы опытного хорватского хавбека стал «Аль-Шабаб».

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны подписали трудовое соглашение. За новую команду Ракитич будет выступать по 30-м игровым номером.

В нынешнем сезоне Иван принял участие в 27 поединках, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами партнерам по команде. «Аль-Шабаб» по итогам первой половины сезона чемпионата Саудовской Аравии занимает 11-е место в таблице.

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Иван Ракитич Аль-Шабаб Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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