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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Раскрыто будущее Бензема

30 Января 2024 • 22:40 Комментировать

Поговаривали, что Карим Бензема сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Впрочем, всё идёт к тому, что трансфера не произойдёт. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Дэвида Орнштейна, Бензема продолжит выступить за «Аль-Иттихад» во второй части сезона 2023/2024.

Напомним, что Бензема перебрался в «Аль-Иттихад» летом. С тех пор француз провёл 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 36-летнего Карима Бензема в 15 миллионов евро. В 2022 году француз выигрывал «Золотой мяч».

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Карим Бензема трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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