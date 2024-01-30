​Раскрыто будущее Бензема

Поговаривали, что Карим Бензема сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Впрочем, всё идёт к тому, что трансфера не произойдёт. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Дэвида Орнштейна, Бензема продолжит выступить за «Аль-Иттихад» во второй части сезона 2023/2024.

Напомним, что Бензема перебрался в «Аль-Иттихад» летом. С тех пор француз провёл 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 36-летнего Карима Бензема в 15 миллионов евро. В 2022 году француз выигрывал «Золотой мяч».