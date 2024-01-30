Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал очередную публикацию в социальных сетях. Футболист предстал в бриджах и бейсболке. Футболки на Роналду не было, так что он в очередной раз похвастался красивым телом.

На следующей неделе Роналду отметит свой 39-й день рождения. Для футбола это солидный возраст, однако звёздный португалец по-прежнему находится в потрясающей физической форме.

Добавим, что в первый вечер февраля «Аль-Наср» проведёт матч против «Интер Майами» на турнире в Саудовской Аравии. Роналду имеет шансы выйти на поле, восстановившись после повреждения.

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