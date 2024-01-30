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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Пирожков: «Я думаю, что очень логично увидеть Моуринью в Саудовской Аравии»

30 Января 2024 • 17:45 Комментировать

Футбольный комментатор Олег Пирожков поделился мнением о том, где может продолжить карьеру бывший наставник «Ромы» Жозе Моуринью.

«Я думаю, что очень логично увидеть Моуринью в Саудовской Аравии во главе одного из клубов. И ничего в этом зазорного нет. Там сейчас и тренеры мощные работают, и футболисты сильные играют», — цитирует Пирожкова «Матч ТВ».

Напомним, 61-летний португальский специалист был главным тренером «Ромы» с 2021 по 2024 год.

После 22 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в копилке 35 набранных очков.

В следующем туре римляне встретятся с «Кальяри». Игра пройдет 5 февраля и начнется в 22:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Олег Пирожков
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