Бензема выбирает между двумя клубами

Звездный центрфорвард Карим Бензема собирается покинуть «Аль-Иттихад». Об этом рапортует DeadlineDayLive.

При этом, как отмечает источник, французский нападающий не собирается возвращаться в Европу, где долгое время выступал за мадридский «Реал». Карим намерен продолжить карьеру в другом саудовском клубе. Бензема выбирает между «Аль-Насром», за который играет Криштиану Роналду, и «Аль-Хилялем».

Француз переехал в Саудовскую Аравию летом прошлого года. Карим подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.