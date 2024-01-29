Радченко считает, что «Зенит» может отпустить Кассьерру в «Аль-Иттихад» при хорошем предложении

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе нападающего «сине-бело-голубых» Матео Кассьерры в аравийский «Аль-Иттихад».

«Если «Зениту» поступит хорошее предложение, то петербуржцы могут его отпустить. Конечно, терять такого игрока по ходу сезона довольно напряжённо, к тому же, хорошо работает их связка с Сергеевым. Но тут во многом все будет зависеть, повторюсь, от предложения», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, сумма в размере 15-20 миллионов евро за колумбийского форварда станет хорошей за Кассьерру, что является аргументом в пользу продажи Матео. Радченко считает, что Вильсон Изидор способен заменить лучшего бомбардира РПЛ в нападении «Зенита».

Напомним, что Матео Кассьерра выступает за клуб из «Северной столицы» с 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата колумбиец забил 14 голов в 16 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в девять миллионов евро.