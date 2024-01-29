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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема может стать одноклубником Роналду слухи

29 Января 2024 • 19:24 Комментировать

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, об этом сообщает Get French Football News.

По данным источника, команда из Джидды не планирует отпускать форварда в Европу, но может отпустить француза в одну из столичных команд Саудовской Аравии. Так, в Эр-Рияде базируются «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду.

Напомним, что 36-летний футболист пополнил ряды «Аль-Иттихада» в летнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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