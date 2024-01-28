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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Шабаб» ведёт переговоры с де Хеа

28 Января 2024 • 09:37 Комментировать
Аль-Халидж
...
Аль-Шабаб Эр-Рияд
07.03 20:00

Саудовский клуб «Аль-Шабаб» ведёт переговоры с бывшим вратарём «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа, сообщает Daily Mail.

Также отмечается, что «Аль-Шабаб» заинтересован в услугах экс-футболиста «Челси» Хакима Зиеша, который сейчас выступает за турецкий «Галатасарай».

Напомним, 33-летний де Хеа находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. В сезоне-2022/2023 испанский вратарь провёл за «Манчестер Юнайтед» 58 матчей, в которых пропустил 61 гол. Цвета манкунианцев футболист защищал с 2011 года, ранее он выступал в составе мадридского «Атлетико».

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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