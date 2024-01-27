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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду против Месси – звёздный португалец обнадёжил фанатов

27 Января 2024 • 19:43 Комментировать

В первый вечер февраля на турнире в Саудовской Аравии сыграют «Аль-Наср» и «Интер Майами». Этот матч интересен главным образом из-за потенциальной встречи Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Правда, португалец недавно получил травму – «Аль-Наср» из-за этого даже отменил два товарищеских матча в Китае.

Накануне Роналду обнадёжил фанатов посредством публикации в социальных сетях. 38-летний футболист опубликовал фотографию, на которой он машет фанатам через окно автобуса.

«Скоро увидимся», - так подписал фото Роналду.

Возможно, Криштиану дал понять, что в скором времени он вернётся в строй и сыграет с командой Месси. 

Сколько зарабатывают Роналду и Месси за счёт фейковых подписчиков – исследование

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Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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