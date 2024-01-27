​Роналду против Месси – звёздный португалец обнадёжил фанатов

В первый вечер февраля на турнире в Саудовской Аравии сыграют «Аль-Наср» и «Интер Майами». Этот матч интересен главным образом из-за потенциальной встречи Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Правда, португалец недавно получил травму – «Аль-Наср» из-за этого даже отменил два товарищеских матча в Китае.

Накануне Роналду обнадёжил фанатов посредством публикации в социальных сетях. 38-летний футболист опубликовал фотографию, на которой он машет фанатам через окно автобуса.

«Скоро увидимся», - так подписал фото Роналду.

Возможно, Криштиану дал понять, что в скором времени он вернётся в строй и сыграет с командой Месси.

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