Роналду: «Думаю, мы достигнем точки, когда люди в Саудовской Аравии будут гордиться нами»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился комментарием о чемпионате Саудовской Аравии.

«Есть много факторов, которые могут поспособствовать улучшению лиги. Как я уже говорил, им есть что улучшить. Но я думаю, что благодаря влиятельным людям, которые помогут немного изменить культуру футбола и вредные привычки, я думаю, мы достигнем точки, когда люди в Саудовской Аравии будут гордиться нами», — приводит слова Роналду Transfer News Live со ссылкой на Globe Soccer Awards.

В текущем сезоне 38-летний португалец принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и записал на свой счет 11 результативных передач.