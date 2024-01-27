​Бензема не вернётся в Европу – источник

Нападающий Карим Бензема не вернётся в Европу в зимнее трансферное окно. Как сообщает L'Equipe, «Аль-Иттихад» не желает отпускать 36-летнего француза в европейский клуб.

Ранее появлялась информация о том, что Бензема попросил «Аль-Иттихад» об аренде в Европу на остаток сезона. Слухи связывали Карима со многими европейскими клубами, в частности с «Лионом».

В сезоне 2023/2024 Карим Бензема провёл 20 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 12 голов и пять результативных передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает обладателя «Золотого мяча» - 2022 в 15 миллионов евро.