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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду на время стал тренером

26 Января 2024 • 19:59 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял участие в съёмках рекламного ролика. Звёздный португалец в этом ролике выступил в роли тренера для группы людей, отрабатывающих удары по воротам.

В социальных сетях фанаты сразу вспомнили о финале Евро-2016. Тогда Роналду из-за травмы был заменён уже по ходу первого тайма. После этого Криштиану, по сути, стал вторым тренером сборной Португалии – он активно давал подсказки игрокам на поле вместе с Фернанду Сантушем. В том финале португальцы обыграли Францию со счётом 1:0 и стали чемпионами Европы.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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