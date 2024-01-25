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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Лукаку: Думаю, что в ближайшие два года Саудовская профессиональная лига станет одной из лучших в мире, если не самой лучшей

25 Января 2024 • 13:22 Комментировать (1)

Нападающий итальянской «Ромы» Ромелу Лукаку высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард сборной Бельгии считает, что в ближайшие несколько лет Саудовская профессиональная лига станет одной из самых лучших в мире, если не самой лучшей.

«Клубы прилагают много усилий, чтобы привлечь сюда звёзд мировой величины. Они значительно совершенствуются. Это могло бы стать лучшим соревнованием в мире», - приводит слова Лукаку журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Стоит отметить, что летом клубы из Саудовской Аравии предлагали форварду на Ближний Восток, но он принял решение продолжить свою карьеру в Европе.

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Ромелу Лукаку
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25 Января 2024 в 13:44
Вырос с ёлку, а ума с иголку. Пузырь схлопнется, как с Китаем в свое время.
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