Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может остаться в Саудовской Аравии.

Напомним, французский форвард отстранен от тренировок с командой и хочет вернуться в Европу.

Как утверждает Diario AS, руководство «Аль-Иттихада» предложило футболисту несколько вариантов решения ситуации. По данным источника, «Аль-Иттихад» готов отпустить Бензема в аренду, но только в пределах Саудовской Аравии. Сообщается, что государственный инвестиционный фонд, который финансирует «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли», не собирается допускать отъезда игрока из страны, по этой причине он может уйти в аренду в «Аль-Ахли», потому что остальные два клуба являются прямыми конкурентами «Аль-Иттихада».

При этом источник отмечает, что если Бензема не захочет уходить в аренду, то вряд ли будет играть во второй части сезона, ведь наставник «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо не собирается идти на уступки форварду.