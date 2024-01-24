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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Будущее Бензема решится в ближайшие часы

24 Января 2024 • 15:58 Комментировать

Нападающий Карим Бензема может покинуть «Аль-Иттихад» в текущее трансферное окно. До конца дня среды французский футболист должен встретиться с руководителями саудовского клуба. Как сообщает Marca, именно эта встреча определит будущее 36-летнего Бензема.

Ранее в прессе появлялась информация о намерении Бензема вернуться в европейский футбол. Француз якобы хочет, чтобы «Аль-Иттихад» отпустил его в аренду на срок до конца сезона.

Слухи в последнее время связывали Карима Бензема с целым рядом клубов, в частности с его родным «Лионом».

Добавим, что в «Аль-Иттихад» Бензема перебрался прошлым летом после 14 лет в «Реале».

«Челси» начинает проявлять интерес к Бензема

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Карим Бензема трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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