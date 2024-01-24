​Капелло: «Роналду – машина, его топливо – голы»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о звёздном форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Вы знаете, что Роналду – машина. Его топливо – это голы. Его заслуга в том, что эта машина продолжает работать даже с годами», - цитирует Капелло Marca.

С начала 2023 года Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Его действующий контракт с этим клубом рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 календарного года. Португальский форвард записал на свой счёт 54 гола. За это достижение Криштиану недавно получил награду имени Диего Марадоны.