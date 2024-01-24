Бензема категорично отреагировал на новость о трансфере

Звездный форвард саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема отреагировал на информацию касательно своего желания сменить клубную прописку.

«Журналисты уже не знают, что выдумать. Это абсолютная ложь», - передает слова 36-летнего французского нападающего RMC Sport.

Ранее в прессе появилась информация, что подписать опытного центрфорварда хочет лондонский «Челси».

Бензема пополнил ряды «Аль-Иттихада» летом 2023 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 нападающий сыграл 24 поединка, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и пять голевых передач.

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