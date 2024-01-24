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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема категорично отреагировал на новость о трансфере

24 Января 2024 • 11:28 Комментировать

Звездный форвард саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема отреагировал на информацию касательно своего желания сменить клубную прописку.

«Журналисты уже не знают, что выдумать. Это абсолютная ложь», - передает слова 36-летнего французского нападающего RMC Sport.

Ранее в прессе появилась информация, что подписать опытного центрфорварда хочет лондонский «Челси».

Бензема пополнил ряды «Аль-Иттихада» летом 2023 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 нападающий сыграл 24 поединка, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и пять голевых передач.

Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда
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