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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Кто из звёздных футболистов хочет сбежать из Саудовской Аравии и почему

23 Января 2024 • 20:32 Комментировать

Перед стартом текущего сезона саудовские клубы удивили всех громкими трансферами. Большое количество известных футболистов покинуло именитые европейские клубы ради денег шейхов. Однако в последнее время всё больше появляется новостей о том, что многие игроки недовольны пребыванием в Саудовской Аравии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» постарается разобраться, почему так произошло.

Джордан Хендерсон

Бывший хавбек «Ливерпуля» стал первым, кто принял решение покинуть Саудовскую Аравию. Вечером 18 января «Аль-Иттифак» объявил о прекращении сотрудничества с футболистом по обоюдному согласию, и в тот же день нидерландский «Аякс» сообщил о подписании контракта с 33-летним полузащитником.

Новости о предстоящем уходе Хендерсона появились давно. Неоднократно сообщалось, что игрок не смог адаптироваться в Саудовской Аравии и очень хочет покинуть страну. По данным СМИ, Хендерсону не подошёл местный климат, ведь там всегда очень жаркая погода. Кроме того, футболисту не нравилась атмосфера на домашних матчах своей команды. Сам хавбек привык к переполненным английским стадионам, а здесь на играх «Аль-Иттифака» арена заполнялась лишь на четверть от общей вместимости. Ещё одна причина — неудачные результаты клуба. Хендерсон ожидал, что сможет бороться за самые высокие позиции, но по итогам первой части сезона его команда стала лишь восьмой в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Карим Бензема

С самого прихода в «Аль-Иттихад» у француза возник конфликт с Нуну Эшпириту Санту, который на тот момент был главным тренером команды. Бензема приехал в Саудовскую Аравию настоящей звездой и действующим обладателем «Золотого мяча», чтобы встретить там свою футбольную пенсию. Поначалу Бензема очень любезно отзывался о стране, рассказывая, как он давно мечтал там оказаться. Однако тренера не устроила позиция Бензема, который не особо выкладывался на поле и не выполнял его установки. По данным СМИ, португальский специалист ходил к руководству и просил избавиться от Бензема, но и сам футболист не стал молчать. В ответ на то, что Нуну Эшпириту Санту отказался давать ему капитанскую повязку, Бензема заявил руководству, что данный тренер не подходит этой команде. Напомним, в ноябре «Аль-Иттихад» объявил о расставании с 49-летним тренером.

В конце прошлого года Бензема решил удалить свой профиль в одной из социальных сетей после жесткой критики со стороны саудовских футбольных фанатов из-за его расслабленного стиля игры. Спустя время, стало известно, что 36-летний бомбардир перестал посещать тренировки команды, а позже клуб отстранил его от сборов. Сейчас Бензема активно занят поиском новой команды в Европе. Согласно сведениям различных журналистов, в услугах Бензема заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лион», в котором игрок начинал свою карьеру.

Роберто Фирмино

Ещё один бывший игрок «Ливерпуля», у которого не получилось привыкнуть к новым реалиям. Несмотря на то, что 32-летний нападающий успешно ворвался в саудовский чемпионат, оформив хет-трик в первом же своём матче за «Аль-Ахли», в дальнейшем у него возникли проблемы. До середины ноября Фирмино был железным игроком основного состава, хотя его форма на протяжении всего отрезка оставляла желать лучшего, но уже ближе к концу месяца игрок плотно присел на скамейку запасных. Те три мяча, которые он забил в первом матче, так и остались единственными его голами за «Аль-Ахли». По слухам, этой зимой клуб готов отпустить в аренду бразильца, но при этом новая команда должна взять на себя большую часть зарплаты Фирмино, которая составляет более 20 миллионов евро в год.

В начале года появилась информация, что суверенный фонд Саудовской Аравии не станет выделять деньги клубам на подписание новых футболистов. Такое решение может подтолкнуть ещё большее количество игроков покинуть чемпионат, ведь уже в конце осени сообщалось, что определённая группа известных футболистов пожалела о своём решении переехать в Саудовскую Аравию.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Карим Бензема Джордан Хендерсон Роберто Фирмино Аль-Ахли Джидда Аль-Иттифак Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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