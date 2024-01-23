​Роналду обратился к фанатам из Китая после отмены матчей

«Аль-Наср» решил отложить тур в Китае из-за травмы своей главной звезды – Криштиану Роналду. Разумеется, китайские футбольные фанаты расстроены, ведь они ожидали увидеть португальца на футбольном поле. Роналду после объявления об отмене игр обратился к болельщикам в Китае и сказал несколько тёплых слов.

«Я люблю эту страну, мне нравится быть здесь. Мне нравится быть с вами, я хочу играть для вас. Пожалуйста, не грустите, потому что мне тоже грустно», - сказал Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду получил мышечную травму. Как долго португальский нападающий будет восстанавливаться, пока сказать сложно.